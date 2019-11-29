مسئول سعودي بارز يفاجئ "سلمان" بشأن حدث مهم غدًا

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السعودية

سلمان

الحرس الملكى السعودي

تهنئة سلمان

بيعة سلمان

تشهد المملكة العربية السعودية يوم غد السبت، حلول الذكرى الخامسة على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم.

وبسبب هذه المناسبة، رفع رئيس الحرس الملكي، برقية تهنئة للعاهل السعودي، واصفًا المناسبة بأنها "غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء".

استقرار السعودية

وقال الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، في تهنئته، التي رفعها للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،: "نحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة".

وأضاف: "حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون".

بيعة سلمان

يشار إلى أنه في 23 يناير 2015، قد بويع الملك سلمان ملكا على السعودية، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وكان سلمان بن عبد العزيز، الذي وُلد في 31 ديسمبر 1935، أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

الابن الخامس والعشرون

كما أنه الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.

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