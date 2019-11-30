  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
برج القاهرة

شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى برج القاهرة

ارشيفية

«بلاك فرايداى».. موسم بيع «الوهم والفهلوة»

الملك سلمان

كيف احتفل السعوديون بذكرى البيعة الخامسة لـ" ملك الحزم"

آثار الهجوم

صور.. هجوم «دموي» على فريق نيجيري (القصة الكاملة)

أرشيفية

الكهرباء تقطع والعداد لا يتوقف.. أزمة «العداد الذكى» تصل إلى البرلمان

ميتشو

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

سلع تموينية

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

ارشيفية

"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

البرادعي

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

عبد المهدي

رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه

سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حريق إثر سقوط صاروخ من غزة على جنوبي إسرائيل

#

ذعر في إسرائيل.. بعد إطلاق 4 صواريخ من غزة

#

شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

#

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ ثان من غزة

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء الجمعة، في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، بالمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وذكر الجيش، في بيان، نقلته القناة "12" العبرية (الخاصة)، أنّ الصاروخ الذي وقع في منطقة مفتوحة، لم يوقع أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.
ونوهت القناة إلى أن الصاروخ وقع في منطقة مفتوحة في مجلس الإقليمي "أشكول" جنوبي إسرائيل.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وفي وقت سابق الجمعة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال إفريقيا.. اتحاد العاصمة يتعادل مع الوداد
» مفاجأة.. اختفاء سيارتين من تركة هيثم أحمد زكي
» الإسماعيلي يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية
» حماس توافق على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بغزة
» السعودية تتخطى البحرين وتنعش آمالها في التأهل
» معلمة تمارس الجنس مع طالبين وتفلت من السجن
» البرتغال في مجموعة نارية مع ألمانيا وفرنسا.. ومتوازنة لـ«هولندا»
» أول تعليق لـ«ميتشو» بعد السقوط أمام مازيمبي
» القبض على «حمو بيكا» في أسيوط
» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على برايتون
» قرار من "التموين" بشأن قرب حلول أعياد "الأخوة المسيحيين"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية