نجم الأهلي السابق يفتح النار على الفريق بعد الهزيمة من النجم

30 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن النادي الأهلي لم يظهر بشكل الهجومي والتنظيمي الجيد خلال مباراته أمام النجم الساحلي التي خسرها بهدف نظيف وأقيمت على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي كان بعيد في اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمة ولم يكن هناك جوانب خططية ومجموعة للعب في المباراة.



وكشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب أن الأهلي فنيا في الهجومي لم يكون بالقدر الجيد، أما بخصوص خط الدفاع تعرض لخطأ واضح بعد تسجيل هدف في شباك محمد الشناوي بهذه السهولة.

