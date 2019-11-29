توفيق عكاشة: هذا هو الهدف الحقيقي من الثورة الألمانية

وأوضح «عكاشة»، أنه في وقت الثورة الألمانية كانت ألمانيا الشرقية تعانى من أزمة اقتصادية شديدة وكان الوضع في غاية الصعوبة لافتا إلى، أن خلال وقت الثورة الألمانية كان الوضع الاقتصادي والمالي في رخاء تام ومن أعلى الدخل الاقتصادي في العالم.



