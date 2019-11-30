.مجددا.. نجمة طيور الجنة تفاجيء متابعيها بهذا الأمر

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أمينة كرم
أمينة كرم

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عقب إثارتها الجدل بسبب خلعها الحجاب، قامت نجمة قناة طيور الجنة، للأطفال، المغربية أمينة كرم، بفتح التعليقات للمتابعين لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد أن كانت تغلق هذه الخاصية، وحتى وهى ترتدي الحجاب.

كانت حالة كبيرة من الجدل، قد اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور لـ أمينة كرم، نجمة قناة طيور الجنة، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.

وجاء قرار خلعها الحجاب مفاجئًا للبعض ومتوقعًا للبعض الآخر، حيث ظهرت على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل وهي تتدرج في خلع الحجاب، حيث كانت تظهر جزءًا كبيرًا من شعرها، كما أنها غيرت طريقة ملابسها، غير ذلك بدأت تقدم أغاني عادية غير التي اعتادت على تقديمها من قبل.

واتخذت الفنانة أمينة كرم قرار خلع الحجاب بشكل نهائي قبل شهر، وبالتحديد في أول أكتوبر الماضي، لكن لم يلتفت لها الكثيرون، إلا مع تداول صورها بكثافة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أمينة كرم هي منشدة ومطربة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013، ببرنامج المواهب "صوتك كنز" على قناة "طيور الجنة" المتخصصة للأطفال.

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