  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
أرشيفية

"بلاك فريداي".. كلمة السر في حادث الطعن بهولندا

وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات

روني الطرابلسي

وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود

الإعلامي رامي رضوان

مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين

هند القحطاني

شاهد.. ناشطة سعودية ترقص بـ"الشورت" وتشعل السوشيال

هاني عازر

عازر: كنت ببيع جرايد في بداية حياتي بألمانيا

محاولة انتحار جماعي

شاهد.. محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب

أمينة كرم

.مجددا.. نجمة طيور الجنة تفاجيء متابعيها بهذا الأمر

الفتاة الإيزيدية إخلاص

وجها لوجه.. هذا ما قالته الفتاة الإيزيدية لمغتصبها الداعشي؟

ميتشو

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة مازيمبى

شاهد.. محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب

عرب وعالم

محاولة انتحار جماعي
محاولة انتحار جماعي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

#

6 أفيال قتلى فى محاولة لإنقاذ رضيع من الموت

#

محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي

#

تونس.. محاولة انتحار جماعي أمام مقر " الشاهد"

ألمانيا

صدى البلد

هاني عازر

جارسون

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر إحباط شرطة الدار البيضاء بالمغرب، محاولة انتحار جماعي لعدد من المحتجين أعلى كوبرى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية فإن الشباب الذين هددوا بالانتحار الجماعي هم نزلاء سابقون في مؤسسة "خيرية عين الشق"، ويقومون بنفس الاحتجاج أسبوعيًا، أمام مقر عمالقة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، ولكنهم قاموا بتغيير مكان الاحتجاج.

وألقت الشرطة القبض على مجموعة الشباب قبل تنفيذ وعيدهم بالانتحار والقفز نحو الطريق المكتظ بالسيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الديب: السعودية تتربع على عرش اقتصاد الشرق الأوسط
» معيط: الفترة المقبلة ستشهد هذا الأمر
» على أنغام "ليه بيداري".. روبي تشعل مهرجان القاهرة بـ "وصلةرقص"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» أشعة لتحديد حجم إصابة "معلول"
» غدًا.. عصيان مدني في العراق
» "قيمت نفسي".. رانيا بدوي تعود بعد غياب عام
» تعليق ناري من مصطفى يونس على هزيمة الأهلي أمام النجم
» وضع "شيما الحاج" على جهاز التنفس الصناعي
» وفاة فنان شهير .. والعزاء بكنيسة العذراء مريم
» وائل جمعة يشتم نجم الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية