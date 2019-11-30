عازر: كنت ببيع جرايد في بداية حياتي بألمانيا

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روي هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، كواليس حياته الشخصية لأول مرة على الهواء، قائلاً: "إنه لم يتمكن في بداية حياته بألمانيا من الحصول على عمل بسبب عدم إجادته للغة الألمانية، لكنه تمكن من إجادتها في وقت قصير.

وأضاف عازر، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه عاش فترة صعبة خلال الدراسة لأنه كان يدرس على نفقته الخاصة.

وتابع: "بدأت أبيع جرايد في الشارع واشتغلت جارسون وكنت بقشر بصل، عشان أقدر أصرف على نفسي وأصرف على الدراسة، وتحملت مصاريف الحياة في ألمانيا بعرقي ومجهودي لأن إمكاناتنا في البيت مكنتش كبيرة".

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