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على أنغام "ليه بيداري".. روبي تشعل مهرجان القاهرة بـ "وصلةرقص"

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هند القحطاني

أشعلت الفنانة روبي الأجواء، في الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41، حيث رقصت روبي على أنغام أشهر أغانيها "ليه بيداري" وحمست الحضور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة روبي وهي ترقص على أغنية "ليه بيداري"، بطريقة مثيرة ولافتة للأنظار.

وكانت ترتدي روبي في الحفل، فستانًا ذهبيًا قصير،واعتمدت قصة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها على شكل "كعكة" ووضعت مكياج بسيطًا للغاية.

جدير بالذكر، أنه لم توجه دعوات للصحفيين المصريين لحضور الحفل الذي شارك في إحيائه المطرب مصطفى درويش، بغناء أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، والفنانة والراقصة دينا.

وقد أقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .


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