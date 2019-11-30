شاهد.. ناشطة سعودية ترقص بـ"الشورت" وتشعل السوشيال

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هند القحطاني
هند القحطاني

وكالات- الدويني فولي

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حالة من الجدل أثاراتها الناشطة السعودية هند القحطاني، بعد نشرها فيديو جديدًا عبر قناتها في تطبيق "سناب شات" تظهر فيه وهي ترقص مرتدية "الشورت" القصير.
وفي مقدمة للفيديو بدت هند وكأنها تعتذر، ولكن بسخرية، حيث كتبت: "أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار عن المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءكم، وشوه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم".

وتابعت قائلة: "لذلك في سنابات قادمة سأوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وأدمع عيني"، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي "هوت شورت" وملابس ضيقة تظهر أجزاء جسمها.

وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي "الحجاب".

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