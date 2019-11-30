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"بلاك فريداي".. كلمة السر في حادث الطعن بهولندا

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"بلاك فريداي".. كلمة السر في حادث الطعن بهولندا

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إيمان هاني

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كشف عادل السويدي، أحد المواطنين العرب في مدينة لاهاي بهولندا، وشاهد عيان على حادث الطعن الذي وقع مساء أمس الجمعة وراح ضحيته عدد من الأشخاص، قائلاً: "إنه كان ذاهبًا للتسوق في يوم الجمعة السوداء "بلاك فريداي"، وفوجئ بتكدس للقوات الأمنية تبحث عن شخص قام بطعن عدد من المواطنين.

وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الطاعن تمكن من الفرار والشرطة تبحث عنه في المناطق المحيطة، مؤكدًا أن الحادثة أسفرت عن سقوط بعض الضحايا، ولم يعرف دوافع الحادث حتى الآن.

وأوضح شاهد العيان أن الأوضاع الأمنية في هولندا، مستقرة بشكر كبير، على خلاف فرنسا وبلجيكا، حيث الأمور أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أنه على مدار الأيام الماضية تم إلقاء القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

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