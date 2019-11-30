» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء

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بسبب ارتفاع نسبة التلوث في الهواء، أعلنت الحكومة الإيرانية تعطيل المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في العاصمة طهران، وعدد من المدن الصناعية الكبرى.

وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس" شبه الرسمية، حث نائب محافظ طهران محمد تقي زاده، ، المواطنين على تجنب مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما حظر على الشاحنات دخول العاصمة.

ومن جهتها قالت الناطقة باسم شركة طهران لمراقبة جودة الهواء، ليلي نظري، وحسبما نقلت عنها الوكالة، "يبلغ مؤشر تلوث الهواء حاليًا 142 ميكروغرام/متر، وفي هذه الحالة يكون الهواء غير صحي لمن يعانون من مشاكل صحية".

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.

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