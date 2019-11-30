ابنته الوحيدة تكشف.. ما لا تعرفه عن الملك سلمان

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الاميرة حصة

ابنة الملك سلمان الوحيدة

كشفت الأميرة حصة، الابنة الوحيدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن طفولتها، كاشفة العديد من جوانب شخصية والدها.

وقالت الأميرة حصة، في حوار نشرته مجلة "اليمامة" السعودية، بحسب "روسيا اليوم"، إن والدها الملك كان في فترة من الفترات يقوم بدور الأب والأم؛ نظرًا للحالة الصحية التي كانت تعاني منها والدتها، والتي استدعت بقاءها بعيدة عنها لفترات طويلة من حياتها.

وأضافت الأميرة: "رغم كل تلك المعاناة كان والدي يرفض فكرة أن أدرس منازل، ويصر على تواجدي في المدرسة والجامعة وكان يوليني كل اهتمامه، رغم مشاغله ومسئولياته المتعددة".

وأشارت الأميرة، إلى أن الملك سلمان "شخص منظم جدًا، كان يخرج إلى عمله في إمارة الرياض الساعة السابعة إلا ربع حتى لو كان متعبًا، فهو لا يتأخر عن عمله".

وأكدت أنه كان "يحرص على أن نتناول طعام الإفطار معه قبل ذهابنا للمدارس، ثم نلتقي به مرة أخرى وقت الغداء بحدود الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وبعد ذلك ينام قليلا ثم يذهب للقاء من جاء إلى مجلسه، حيث يمتلئ بالرجال، وبعد انصرافهم تكون هناك جلسة عائلية بسيطة، وقبل أن يذهب للنوم يصلي ويقرأ شيئا من القرآن".

وقالت الابنة الوحيدة للملك سلمان: "ما نراه الآن من دعم للمرأة، لمسته من خلال تعامل والدي المبكر معي، فقد أعطاني الثقة وسمح لي أن أسافر وأدرس، ومنذ كنت صغيرة وأنا أسمع والدي حفظه الله يقول إن المرأة البدوية والحضرية تقلد الرجال وتركب الخيل والجمال".

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