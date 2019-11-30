بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

30 نوفمبر 2019 - 02:44 م

بعد انقطاع دام لسنوات بسبب ظروف الحرب والوضع الأمني في البلاد، استأنفت منظمة الحج الإيرانية تسيير مواكب الرحلات الدينية إلى العاصمة السورية دمشق.

وحسب التليفزيون الإيراني فإنه "مع استعادة الأمن في سوريا تقرر استئناف تسيير مواكب الرحلات الدينية إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد عدة سنوات من إيقافها بسبب الحرب في سوريا".

وأضاف التليفزيون أن "الرحلات في الوقت الراهن ستستأنف عبر الجو لمدة أربعة أو خمسة أيام لا أكثر، مع فرض قيود على الزوار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى أن الراغبين بزيارة الأماكن الدينية في سوريا يمكنهم مراجعة المكاتب السياحية التي تحمل رخصة من منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

وكان من المقرر استئناف الرحلات الإيرانية الدينية إلى سوريا منذ العام الماضي، إلا أن السلطات قررت تأجيل ذلك لدواعٍ أمنية، وكان نائب رئيس منظمة الحج الإيرانية قال لوكالة أنباء فارس إنه سيتم استئناف تسيير المواكب إلى سوريا قبل مارس المقبل.