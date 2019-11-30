"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

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جريمة بشعة شهدها حى الأسمرات بحى المقطم ، إذ أقدمت سيدة على ذبح صديقتها بسكين لسرقة أموالها، وتركتها بمنزلها جثة هامدة.

وبعثور الأهالي على جثتها، أبلغوا قسم شرطة المقطم، وعلى الفور حضرت قوات أمنية وتم سؤال جار المجني عليها وزوجها الذي أكد عدم وجود عداوة مع أحد ولم يتهم أحدًا.

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة صديقة المجني عليها، وبإعدام الأكمنة تم القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة ، وأقرت بأنه نظرًا لوجود تعاملات مالية بينها وبين المجني عليها واشتراكهما فى جمعيات طلبت منها المجنى عليها اقتراض مبلغ مالي الفين جنيه لاستكمال قسط جمعية خاصة بها .

وبتاريخ الواقعة توجهت المتهمة لمسكن المجنى عليها وقامت بتسليمها مبلغ مالي الف جنيه ، وعقب ذلك قامت المجنى عليها بإحضار كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالى 19 ألف جنيه وحال قيام المجنى عليها بوضع المبلغ المالي داخل حقيبتها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.

وفي سبيل ذلك طلبت من المجني عليها إحضار كوب مياه حتي تتمكن من مغافلتها والاستيلاء علي المبلغ المالي، إلا أن شاهدتها المجني عليها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت مشاجرة تعدت خلالها المتهمة على المجنى عليها بالضرب باستخدام " سكين " تمكنت من الحصول عليه من داخل مطبخ الشقة سكن المجنى عليها محدثتًا إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على المبلغ المالي وفرت هاربة .

وعقب ذلك توجهت لأحد الكوافيرات لعمل مسك على وجهها لإخفاء الخدوش والسحجات نتيجة مقاومة المجنى عليها لها لعدم افتضاح أمرها ، وتم إحالتها إلى اليابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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