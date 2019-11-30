الأكثر فتكًا في العالم.. حشرة تقتل 750 ألف شخص سنويًا

30 نوفمبر 2019 - 05:27 م

يخشى الكثيرون من حيوانات مثل أسماك القرش والعناكب السامة، لكن المفاجأة أنها لا تأتي في صدارة قائمة أكثر الحيوانات فتكًا في العالم، من حيث عدد البشر الذين يسقطون قتلى سنويًا.

ونشرت مدونة "بيل جيتس"، قائمة بأكثر الحيوانات فتكًا بالبشر، والتي جاءت على النحو التالي:

15. أسماك القرش - ستة وفيات في السنة

بفضل فيلم Jaws الكلاسيكي، يخشى الكثير من الناس أسماك القرش، إلا أنها لا تقتل في الواقع عددًا كبيرًا من البشر.

في عام 2014 ، كان هناك ثلاثة وفيات بشرية فقط من هجمات أسماك القرش، وفي عام 2015 كان هناك ستة.

14. الذئاب - 10 وفيات في السنة

هجمات الذئب ليست شائعة، لكنها تحدث، وكان عدد الضحايا قليل جدًا، ?لكن منذ عقدين قتلت الذئاب بضع مئات من الناس في الهند، فارتفع متوسط عدد الضحايا.

13. الأسود - أكثر من 22 حالة وفاة سنويًا

من الصعب الحصول على عدد محدد للوفيات بالأسود وتختلف التقديرات من عام لأخرى. وكشفت دراسة أجريت عام 2005 أنه منذ عام 199 ، قتلت الأسود 563 شخصًا في تنزانيا وحدها، أي بمعدل 22 عامًا تقريبًا. من المحتمل حدوث المزيد من الوفيات في أجزاء أخرى من إفريقيا.

12. الفيلة - 500 حالة وفاة سنويًا

عدد الأفيال التي تقتل من قبل البشر أكثر بكثير من عدد البشر الذين يلقون حتفهم في هجمات للفيلة.

11. أفراس النهر - 500 حالة وفاة سنويًا

أفراس النهر واحدة من أكثر الحيوانات فتكًا في أفريقيا، ومن المعروف أنها عدواني تجاه البشر، ويمتلك أسنانًا حادة وفكين قويين لديهم القدرة على سحق الإنسان حتى الموت.

10. الديدان الشريطية - 700 وفاة في السنة

المفاجأة في الواقع هي الدودة الشريطية، والتي تدخل الأمعاء وتسبب عدوى التهاب المثانة.

9. التماسيح - 1000 حالة وفاة سنويًا

التماسيح مسؤولة عن معظم الوفيات البشرية في إفريقيا. يصعب جمع الأرقام، لأن معظم الهجمات تحدث في المناطق النائية ولا يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، ولكن 1000 حالة وفاة هي أفضل تقدير.

8. الديدان الطفيلية - 4500 حالة وفاة كل عام

تتسبب الديدان الطفيلية في الإصابة بعدوى داء الأسكاريز. وهي حالة تؤثر على الأمعاء الدقيقة ويمكن أن تكون قاتلة. ويتأثر بها الأطفال أكثر من البالغين.

7. ذبابة تسي تسي - حوالي 10000 حالة وفاة سنويًا

هذه الذبابة تصيب بمرض النوم. ويمكن أن تسبب الصداع والحمى وآلام المفاصل والحكة قبل أن تؤدي إلى حالات عصبية. ومع ذلك، يعتقد أن عدد الوفيات بسببها في تناقص.

6. حشرة الرضوفيات - حوالي 12000 حالة وفاة سنويًا

تعض وتمص الدم. وتتسبب في الإصابة بمرض يسمى مرض "شاغاس"، الذي يسبب العدوى والتهاب الأنسجة البشرية.

5. حلزون المياه العذبة - حوالي 20000 حالة وفاة سنويا

تحمل قواقع المياه العذبة ديدان طفيلية يمكنها أن تصيب البشر بالبلهارسيا. يحدث هذا عندما تخترق اليرقات جلد الضحايا عندا يلامس المياه الموبوءة.

وهذا المرض هو الأكثر شيوعا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية حيث يصاب به ملايين الأشخاص كل عام مما يؤدي إلى وفاة الآلاف. وتشمل الأعراض ألم في البطن ونزيف في الشرج.

4. الكلاب - 35000 حالة وفاة سنويًا

هذا الرقم من الضحايا يسقط جراء داء الكلب. حوالي 99 في المائة من حالات الإصابة تنجم عن الكلاب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

3. الأفاعي – 100 ألف حالة وفاة سنويًا

يُعتقد أن الثعابين تقتل حوالي 100 ألف شخص كل عام، لكن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث يصعب الحصول على بيانات موثوقة من جميع البلدان ذات الزواحف المميتة.

2. البشر – 440 ألف حالة وفاة سنويًا

وفقًا لإحصاءات حديثة، فإن البشر هم ثاني أكثر الحيوانات فتكًا في العالم.

1. البعوض – 750 ألف حالة وفاة سنويًا

البعوض هو أكبر قاتل لأنه ينشر الأمراض بسهولة وبسرعة. لدغة البعوض يمكن أن تؤدي إلى حالات مميتة مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء.

الملاريا وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالبعوض.