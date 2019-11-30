«التموين» تزف بشرى للمواطنين المستبعدين

أعلنت الدكتور علي المصيلحي، عن مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وذلك للمستبعدين من الدعم، حتى يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة لحذف المواطنين الغير مستحقين للدعم، حيث أكدت الوزارة استمرا صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده.

وكان وزير التموين قد أعلن عن فتح باب التظلمات، للمستبعدين من البطاقات التموينية، منذ التاسع عشر من سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر.

ثم قرر الوزير مد الفترة تلقى التظلمات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات والموقع الإلكترونى.

وتأتي التظلمات لإعادة فحص الأوراق الخاصة بالمواطن، واتخاذ القرار بعدها من قبل المسئولين إما بالموافقة وقبول التظلم وإعادة المستبعد من الدعم، وإما استمرار استبعاده من التموين.