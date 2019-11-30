» بالفيديو.. "آل الشيخ" يدعم فنانًا مصريًا ظهر على كرسي متحرك

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السعودية

شعبان عبد الرحيم

كرسي متحرك

تركي آل الشيخ

نشر المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، مقطع فيديو دعم خلاله الظهور الغريب للفنان شعبان عبد الرحيم، بموسم الرياض.

ودخل "عبد الرحيم"، حفله في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، في حين نشر "آل الشيخ" الفيديو الذي حاز على اهتمام كبير.

وظهر "عبد الرحيم" وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك، حيث علق ال الشيخ بالقول: "ليالي المحروسة".

وشهد الحفل عددا من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين من مصر، من بينهم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير.

وأحيا "عبد الرحيم"، الحفل على كرسي متحرك، ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وموسم الرياض هو أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

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