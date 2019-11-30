» مدرب المنتخب الوطني السابق يقترب من قيادة الزمالك

30 نوفمبر 2019 - 05:58 م

بات من المؤكد رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك بعد السقوط أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعًا طارئًا للإعلان الرسمي عن قرار إقالة «ميتشو» بعد خسارته المُذلة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد.

وتشير التوقعات إلى اتفاق إدارة الزمالك مع أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق بشكل مؤقت حال إقالة المدرب الصربي «ميتشو».

وذكر مصدر مُقرب من إدارة الزمالك أن المفاوضات مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، وصلت إلى مراحل متقدمة لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفًا لـ«ميتشو» علي أن ينضم إليه أسامة نبيه ضمن الجهاز المعاون له بالقلعة البيضاء.

يذكر أن «كوبر» تولى قيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، كما قاد الفراعنة للتأهل إلىمونديال روسيا 2018.