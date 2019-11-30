» سيدة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لمدة 11 عامًا

30 نوفمبر 2019 - 06:13 م

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن حادثة غريبة شهدتها إحدى الولايات الأمريكية، حيث تم العثور على جثة مسن مات وعمره 69 عامًا ظلت داخل ثلاجة 11 عامًا.

جاء هذا بعد عثور موظفي الرعاية الاجتماعية، على جثة الزوجة أولًا وعمرها 75 عامًا ، في منزلهما بولاية يوتاه الأمريكية، كما عثروا في مكتب يقع في المكان، على جثة زوج المرأة الميتة، وهو مجمّد في الثلاجة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد إجراء الفحوص اللازمة، تبين أن الجثة "المجمدة" تعود إلى زوجها بول، ويقدر المحققون أن جسده يمكن أن يكون قد ظلّ في الثلاجة لمدة تصل إلى 11 عام.

ونقلت عن رجل شرطة قوله: "لقد عشت هنا منذ 13 عاما، وهذه واحدة من أغرب الحوادث.. لم نسمع عن أي شيء مثل هذا من قبل".

وذكر المحققون أنه لا شبهة جنائية وراء العثور على جثة الزوجة، لكن ما أثار الجدل هو "قبر زوجها الجليدي" والظروف المحيطة بوفاته.

وأكدوا أن هذه الظروف لا زالت غامضة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، حيث إن الشرطة لم تحدد حتى الآن سبب وفاة المرأة أو زوجها.