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خطيب ابنتي يخلع عني النقاب ويحضني ويقبلني؟

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قال الدكتور أحمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للخاطب أن يقوم بتقبيل والدة مخطوبته، ما دام لم يتزوج منها بعد.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء: "هل يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتي، الذي يقوم بنزعه عني، ويقول: أنا محرمك علي حرمة الأم والأخت، لأنك أمي، ودائمًا يحضني، ويقوم بتقبيل يدي ورأسي، كلما أتى لزيارتنا مرة كل شهور، لأنه بيننا وبينه يوم سفر وأكثر؟".

وأضاف شلبي في رده عبر خدمة البث المباشر لدر الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فكرة أنت أمي، وأنا حرمتك عليّ مثل أمي، هذا "كلام فاضي"، لأنه ليس ابنك، طالما لم يعقد على ابنتك، أنت بالنسبة له مثل أي امرأة غريبة عنه".

وشدد على أن "الأحضان والقبلات لا تجوز قبل عقد القران، لكن تجوز بعد ذلك من باب "الشفقة والرحمة"، ولم تكن هناك أي أمور أخرى".

وتابع: "كما أنه يجوز أن تخلعي النقاب أمامه، لكن لا يجوز أن ينزع عنك النقاب، لأن في هذا تجرؤًا زائدًا عن الحد، ولا يجوز له أن يقبلك كما قلت في السؤال".

وأشار إلى أن "الأحضان والقبلات من قبيل المودة والشفقة والرحمة، لا تجوز قبل أن يعقد الخاطب على الابنة، لأنه بعد أن يعقد تصيرين محرمة عليه على "التأبيد"، لا يزوج له أن يتزوج منك حتى يوم القيامة".

شاهد..
 
 


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