» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على برايتون

30 نوفمبر 2019 - 07:30 م

واصل فريق ليفربول على نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الانجليزي.

جاء هدفي الريدز عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقتين 18 و24 على الترتيب، بينما أحرز لويس دينك هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة 78 بعدما تصدى للكرة خارج منطقة الجزاء، فيما تم استبدال محمد صلاح في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الأول بعدما حقق الفوز في 13 مباراة بمسابقة الدوري الانجليزي، فيما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الـ13.