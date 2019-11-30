لاعبو الزمالك يدعمون «ميتشو» بعد فضيحة مازيمبي

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المصريون

الزمالك

ميتشو

أعلن لاعبو الزمالك تضمانهم مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بعد مطالبة الكثير من جماهير القلعة البيضاء بإقالته عقب الهزيمة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودعم لاعبو الزمالك الصربي «ميتشو» المدير الفني  بعبارة «كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو وهم سيبقون خلفك»، وعلى رأسهم فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وحمدي النقاز وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد ومحمد حسن ومصطفى فتحي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن عقد اجتماع طارئ ظهر غدًا الأحد لبحث أسباب الهزيمة أمام مازيمبي.

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس مصر تحت قيادة الصربي «ميتشو» بعدما الفوز على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، بينما فشل في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري أمام غريمه الأهلي.


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