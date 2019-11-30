"هنيدي" يعلن عن عرض بمناسبة "بيعة سيدي خادم الحرمين"

الطيب حسين
وكتب "هنيدي": " بمناسبة الذكرى الخامس لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين ، يتشرف منتجع ماربيلا بعمل خصم 99? ليوم الاحد 1 ديسمبر 2019".
بيعة سلمان
يشار إلى أنه في 23 يناير 2015، قد بويع الملك سلمان ملكا على السعودية، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
وكان سلمان بن عبد العزيز، الذي وُلد في 31 ديسمبر 1935، أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.
الابن الخامس والعشرون
كما أنه الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.
بمناسبة الذكرى الخامس لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين ، يتشرف منتجع ماربيلا بعمل خصم 99? ليوم الاحد 1 ديسمبر 2019 @marbella_resort pic.twitter.com/ezlePjYGSp— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 30, 2019
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