خناقة بين أيمن نور ومعتز مطر بسبب 50 ألف دولار

30 نوفمبر 2019 - 11:00 م

قال الإعلامي محمد الباز، إن أيمن نور في ورطة شديدة الآن في تركيا، لافتا إلى نشوب خلاف حاد بين "نور" ومعتز مطر على عائد قناة اليوتيوب الخاصة بمعتز مطر والتي تشرف عليها قناة الشرق الإخوانية، الذي وصل لـ50 ألف دولار.



وتابع "الباز" - خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت- أن "مطر" طالب أيمن نور بالحصول على جزء من عائد هذه القناة، وفريق الإعداد الخاص به، وباقي الإعلاميين العاملين في قناة الشرق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى لخلاف ووجود فريقين، فريق مع "نور" وفريق آخر مع "مطر".



وأشار إلى أن نور، قام بالذهاب إلى قناة "الشرق" ووعد العاملين في القناة بالكثير من الإجراءات الجديدة، ورفع رواتبهم لكسب ولاء العاملين، فقام أحد العاملين بالاتصال "بمطر"، وحدثت مشادة كبيرة بينه وبين "نور"، مما أدى لمغادرة نور "القناة".

