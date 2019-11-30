» هذا ما قاله نجل الشيخ عبدالباسط عبد الصمد عن والده

30 نوفمبر 2019 - 11:20 م

قال اللواء طارق عب الصمد، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في ذكرى وفاة القارئ الشهير، إن والده كان يتمتع بالصبر الشديد والتحمل، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على والده بحب القرآن الكريم منذ صغره.



وأضاف "عبدالصمد" - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت - أن والده أول قارئ للقرآن الكريم يذهب إلى جنوب أفريقيا عام 1966 قبل وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين، حينها تم استقباله استقبال مثل الملوك والرؤساء.



وأشار إلى أن الشيخ الراحل حصل على عدة أوسمة مثل وسام الأَرز من لبنان، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، ووسامين من سوريا، ووسام الاستحقاق والعلوم من باكستان، ووسام من السنغال، مضيفًا: "والدي كان سفيرًا للقرآن الكريم في جميع بلدان العالم".

