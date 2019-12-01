  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:02 ص
بحث متقدم
أيمن نور ومعتز مطر

خناقة بين أيمن نور ومعتز مطر بسبب 50 ألف دولار

محمد صلاح

تفاصيل شراء محمد صلاح لنادي درجة ثالثة في مصر

عمرو أديب

"أديب" يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

برج القاهرة

شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى برج القاهرة

ارشيفية

«بلاك فرايداى».. موسم بيع «الوهم والفهلوة»

الملك سلمان

كيف احتفل السعوديون بذكرى البيعة الخامسة لـ" ملك الحزم"

آثار الهجوم

صور.. هجوم «دموي» على فريق نيجيري (القصة الكاملة)

أرشيفية

الكهرباء تقطع والعداد لا يتوقف.. أزمة «العداد الذكى» تصل إلى البرلمان

ميتشو

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

ارشيفية

"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

جون كيري يعلن تشكيل تحالف لمواجهة التغير المناخي

عرب وعالم

جون كيري يؤكد لوزير خارجية تركيا الدعم المطلق
جون كيري يؤكد لوزير خارجية تركيا الدعم المطلق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ميتشو" يعلن التشكيل الرسمى للزمالك لمواجهة مازيمبي

#

«فايلر» يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة

#

سفراء دول أجنبية يقدمون مقترحاتهم لمواجهة التغير البيئي في مصر

#

"البدرى" يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة جزر القمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، تشكيل تحالف يضم رئيسين أمريكيين سابقين وقادة عسكريين وبعض مشاهير السينما الأمريكية وسياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ بهدف الدفع من أجل تحرّك عام لمواجهة أزمة التغير المناخي.
ووفقا لما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، فمن المفترض أن يثير التحالف مسألة التهديدات المتعلقة بالأمن القومي التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض.
وفيما وصفته الصحيفة بأنه «مرصّع بالنجوم»، رجّحت أن يستميل التحالف الجديد المتشككين في السياسات التي سيحتاجونها لتحقيق أهدافهم. وتهدف المجموعة إلى إجراء أكثر من 10 ملايين «محادثة مناخية» في العام المقبل مع أمريكيين من مختلف الأطياف السياسية.
ويضم التحالف قائمة من أكثر من 60 عضوا مؤسسا وتشمل كلا من: الرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجيمي كارتر، وبعض نواب الكونجرس السابقين من الجمهوريين الوسطيين، من بينهم جون كاسيتش حاكم ولاية أوهايو السابق، بالإضافة إلى أرنولد شوارزنجر حاكم ولاية كاليفورنيا الأسبق، وبعض نجوم الفن مثل ليوناردو ديكابريو وستينج وأشتون كوتشر.
وقال جون كيري إن التحالف سيبدأ بميزانية قدرها 500 ألف دولار، مشيرا إلى اعتزامه، إلى جانب أعضاء آخرين، عقد اجتماعات بلدية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بدءا من يناير المقبل، كما يعتزمون إجراء لقاءات في فواعد عسكرية حيث تندر المناقشات المتعلقة بالمناخ، فضلا عن المناطق الضعيفة اقتصاديا والتي يقول أعضاء التحالف إن قاطنيها ينتفعون بوظائف في مجالات الطاقة النظيفة.
وأضاف: «سنحاول الوصول لملايين الناس، الأمريكيين والناس في أجزاء أخرى من العالم، من أجل حشد جيش من الناس الذين سيطالبون باتخاذ تدابير متعلقة بالتغير المناخي بما يكفي لمواجهة التحدي».
ويأتي انطلاق التحالف الجديد رسميا، غدا الأحد، بينما يستعد سياسيون ودبلوماسيون للاجتماع، الإثنين المقبل، في العاصمة الإسبانية /مدريد/ لعقد مفاوضات حول بشأن كيفية التعامل مع التغير المناخي، تهدف إلى تعزيز اتفاق باريس للمناخ الموقع في 2015، والتي تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه في العام المقبل.
كما يأتي بعد أيام من تأكيد الأمم المتحدة في تقرير لها أن أغنى مناطق العالم، والمسئولة عن انبعاث أكثر من ثلاثة أرباع الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض، لا تفعل ما يكفي لمنع درجة حرارة الأرض من الارتفاع إلى مستويات خطرة، فيما تزايد مستويات الانبعاثات الكربونية من أكبر بلدين مسبّبين للتلوث في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خفض رسوم الموانئ المصرية لهذا السبب
» تفاصيل مثيرة بواقعة قتل صيدلانية طفلتها
» بالفيديو.."شعبولا" يكشف سر جلوسه على كرسي متحرك
» هذا ما قاله نجل الشيخ عبدالباسط عبد الصمد عن والده
» "التموين" يكشف كواليس خفض 20 سلعة بالمجمعات
» أبطال إفريقيا.. اتحاد العاصمة يتعادل مع الوداد
» دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"
» مفاجأة.. اختفاء سيارتين من تركة هيثم أحمد زكي
» الإسماعيلي يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية
» حماس توافق على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بغزة
» السعودية تتخطى البحرين وتنعش آمالها في التأهل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية