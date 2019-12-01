مقتدى الصدر: لن نشارك في الحكومة العراقية المقبلة

01 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.



وفاز تحالف «سائرون» بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعدًا في البرلمان.

