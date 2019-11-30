» تفاصيل مثيرة بواقعة قتل صيدلانية طفلتها

30 نوفمبر 2019 - 11:40 م

أكد مصدر أمني أنه تم نقل وإيداع المتهمة بإعطاء ابنتها عقاقير مخدرة، ما أدى إلى وفاتها، داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية.



كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قد تبلغ من أحد الأشخاص «صاحب مكتب استيراد وتصدير – مقيم بمصر الجديدة» بتضرره من طليقته «صيدلانية- مقيمة بدائرة القسم» لقيامها بإعطاء كريمته (6 سنوات – مقيمة برفقتها) جرعة مخدرات قطرات (ريفولتريل)، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية «صعوبة بالتنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم حجز الطفلة بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



وبسؤال كل من طليق المشكو في حقها وشقيقتها، قررا بتلقيهما اتصالا هاتفيًا من المشكو في حقها يفيد بشعور الطفلة بحالة إعياء، وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش «مركز السموم»، وأفادا بأن الطفلة تناولت عقاقير مخدرة أدت إلى تدهور صحتها، وأضافا أن والدة الطفلة تعاني من أمراض نفسية، وتم حجزها بأحد المستشفيات بالنزهة الجديدة، واتهم المبلغ المشكو في حقها بإعطاء كريمته جرعة زائدة من العقار المذكور، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



وفى وقت لاحق، تبلغ للقسم من المستشفى بوفاة الطفلة إثر تدهور حالتها الصحية، وبمناظرة الجثمان تبين أن بها إصابات عبارة عن «آثار دماء بالفم»، وفقدانها لبعض أسنانها وتورم بأصابع القدمين.

