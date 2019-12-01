» شوبير يحرج لاعبي الزمالك: روحوا استخبوا

01 ديسمبر 2019 - 07:06 ص

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على لاعبي نادي الزمالك بعد رسائل الدعم لميتشو التي كتبوها بعد الخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.



وقال "شوبير" في تصريحات إعلامية: أغرب ما رأيته اليوم هو رسائل الدعم التي كتبها اللاعبون عبر تويتر بعد الخسارة من مازيمبي لمدربهم ميتشو وكلها بنفس الشكل.



وأضاف: أنتم خسرتم في مباراة أداها الزمالك بشكل سيء ، ومن المفروض لما فريق يخسر إن اللاعبين يراعوا شعور الجمهور ويستخبوا.



وتابع: مش دورك كلاعب تحدد إذا كان المدير الفني هيستمر ولا لا .. دا دول مجلس الإدارة والكل يلتزم بيه.



