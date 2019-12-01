» تخفيض سعر اللحوم 5 جنيهات

01 ديسمبر 2019 - 10:04 ص

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم بيعها بمبلغ 80 جنيهًا بدلاً من 85 جنيهًا، لمدة شهر ونصف، لتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء علي الصفحة الرسمية علي "فيس بوك" أن ذلك جاء في إطار توفير السلع الغذائية علي البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن في بداية نوفمبر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر.