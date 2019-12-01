بعد هجوم ابنته على " الشعراوي" شريف منير: "اتمسح بينا البلاط"

01 ديسمبر 2019 - 11:04 ص

طالب الفنان المصري شريف منير، بفرض عقوبات على كل من يروج للشائعات.

وأضاف منير خلال كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أننا سمعنا شائعات عديدة بوفاة الفنان عادل إمام وغيره، منوها أن ابنته حينما قالت كلمة خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي.

وتابع منير : " فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي".

يذكر أن أسما ابنة شريف منير كانت قد فجرّت الأزمة بسؤال وجهته لمتابعيها من خلال حسابها على فيسبوك، حول ما إذا ما كانوا يعرفون شيخا معتدلا، يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

وقد وجه بعض المتابعين نصائح لأسما بشأن متابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن.

وجاء رد أسما الذي فجّر الأزمة على السوشال ميديا : " طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف".