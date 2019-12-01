"الخشت" عن الطفل المعجزة: "بيفكرني بنفسي"

01 ديسمبر 2019 - 11:05 ص

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن آخر الإجراءات التي اتخذتها الجامعة ،مع الطفل المعروف إعلاميا بـ"الطفل المعجزة"، معقبا: "تعاملت مع الطفل كإبني، بيفكرني بنفسي ،كنت متفوق زيه ".



وأشار "الخشت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن عميد كلية العلوم، وأستاذ الرياضيات بكلية العلوم، وعميدة كلية الهندسة، وأجروا اختبار قدرات للطالب، وتبين أنه طفل متميز بالفعل.



وأوضح، أن الطفل يستحق أن يلتحق بالمستوى الثالث في الرياضيات، لافتا إلى أنه طالب اللجنة التي اختبرت الطفل بوضع برنامج يتلاءم مع قدرات الطالب، معلقا: "مصر بتتغير، وتحتضن أبنائها، وتراعي الموهوبين"

