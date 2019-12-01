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محمد على خير: "أبو بلاش خلاص بح"

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علق الإعلامي محمد علي خير، على خبر بدء وزارة المالية في إخضاع الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا، فيس بوك، تويتر، يوتيوب، إنستجرام، سناب شات، للضرائب، قائلا: "أبو بلاش بح، خلاص أبو بلاش خلص".

وأضاف "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس": "كلنا نستعد، مافيش حاجة يا قمر في البلد دي هتبقى ببلاش، أبو بلاش خلص، والدولة قالت اللى معهوش ما يلزموش".

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، صرح بأنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة.

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