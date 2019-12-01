  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
بيراميدز

بث مباشر لمباراة بيراميدز وبطل نيجيريا

مظاهرات العراق

أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

ارشيف

صورة مسربة تكشف ترتيب "صلاح" للفوز بالكرة الذهبية

الافتاء

الإفتاء تحسم الأمر بشأن إخراج زكاة المال بالتقسيط

متظاهر عراقي

تفاصيل مرعبة عن تعذيب متظاهرين عراقيين في مرقد الحكيم

دار الافتاء

تحذير شديد اللهجة من مرصد الإفتاء

ستاد القاهرة

رسميًا.. استاد القاهرة يحتضن مباريات الأهلى والزمالك بالدورى

عادل عبد المهدي

رسميًا.. البرلمان العراقى يقبل استقالة حكومة "عبد المهدي"

الفتاة الازيدية اشواق حجي

شاهد.. رد فعل الداعشى على الفتاة الإيزيدية التي اغتصبها

رشدي اباظة وسامية جمال

قصة حرمان رشدى أباظة سامية جمال من الميراث

مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن

عرب وعالم

مقاتلة بريطانية من طراز تايفون
مقاتلة بريطانية من طراز تايفون

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

#

فرقة غنائية لابنة شقيق " بن لادن" في لندن

#

المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

#

فنانة مغربية تتعرى تمامًا في مشهد جرئ للغاية تثير الغضب

استيقظ سكان لندن ومناطق جنوب شرقي بريطانيا على أصوات مفزعة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لا يعرفون مصدرها إلا أن الشرطة البريطانية أوضحت على "تويتر"أن مصدر الأصوات هو مقاتلات من سلاح الجو الملكي اخترقت حاجز الصوت لافتة إلى أنه لا داعى للقلق.

وحسبما نشرت وسائل إعلام بريطانية فقد أقلعت مقاتلتين من طراز "تايفون" عند الساعة 4:10 فجرا من قاعدة جوية في لينكولنشاير شرق البلاد، وجاء تحرك المقاتلين بعدما تم فقد الاتصال بهما.

جدير بالذكر أن الشرطة تلقت مئات الاتصالات من السكان الذين أصابهم الرعب من هذه الأصوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"
» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن
» زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون
» يريد الزواج بزوجة أخيه بعد الطلاق
» الصين تتخذ قرارًا يقلق مستخدمى الهواتف الذكية
» سفير مصر في إيطاليا: معرض ارتيجيانو صورة مشرفة لمصر ومنتجاتها التراثية
» القبض على "الشمري" ومنعه من السفر
» اصطدام جرار زراعي بقطار المنصورة وإصابة شخصين
» بعد وفاتها.. العثور على جثة زوجها بالثلاجة
» إليسا تشعل الأجواء برقصتها الشهيرة بكندا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية