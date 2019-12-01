الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو

01 ديسمبر 2019 - 04:45 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة يوفنتوس أمام ساسولو فى المواجهة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس كل من ليوناردو بونوتشى وكريستيانو رونالدو (ركلة جزاء) بالدقيقتين 20 و68، فيما أحرز أهداف ساسولو جيريمى بوجا وفرانشيسكو كابوتو بالدقيقتين 23 و47 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 36 نقطة فى صدارة ترتيب الدوري الإيطالى، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 34 نقطة، وله مباراة ضد سبال اليوم، فيما وصل ساسولو إلى النقطة 14 بالمركز الـ 12 بترتيب جدول الإيطالى.