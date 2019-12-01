فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة

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السعودية

فيديو فاضح

موسم الرياض

موسم الدرعية

نشرت حسابات سعودية، مقطع فيديو فاضح، لشباب وفتيات في أوضاع مخلة، أثناء حضورهم موسم الدرعية بالرياض، مطالبين النائب العام بإصدار أوامره بالقبض عليهم فورًا.

ونشر حساب «عاجل السعودية»، الفيديو وعلق عليه :« مشاهد مخلة بالآداب في #موسم_الدرعية نطالب النائب العام بالتحرك من أجل ضبطها».
ويظهر الفيديو شاب وفتاة يرقصان بطريقة شبه إباحية فيما يظهر الشاب حاضنًا الفتاة من الخلف، بينما تظهر فتاة اخرى عارية الصدر.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مطالبين بضرورة القبض على مرتكبي الفعل الفاضح، مستنكرين هذه الأفعال غير اللائقة التي لا تمثل المجتمع السعودي.

الجدير ذكره أن موسم الدرعية، انطلق بحلول يوم 22 نوفمبر 2019، وشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، والذي يستمر حتى 21 ديسمبر 2019، وذلك بواحة الدرعية التاريخية، والتي تعد مزيجًا من التاريخ، والأصالة، والعلم، والثقافة، والتعليم، فضلاً عن الرياضة، والفنون، وبعد أن نجح  موسم الرياض 2019، يتوقع الكثيرون نجاح موسم الدرعية، سواء على المستوى الرياض، أو الفني.


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