+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

01 ديسمبر 2019 - 06:32 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا إنه للحظة انتحار طالب كلية الهندسة، الذي ألقى بنفسه أمس من أعلى برج القاهرة.

ويظهر الطالب مع صديقه أعلى البرج، وبينما كان صديقه يتحدث في هاتفه المحمول واستدار له، قام الشاب بالتسلق فوق سور البرج وإلقاء نفسه في الوقت الذي حاول صديقه إنقاذه لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأمس أقدم طالب جامعي على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بالجزيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا بوفاة الطالب.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن أحد أصدقائه حاول إثناءه عن الانتحار واستغاث بمن حوله لكنه فشل، لافتًا إلى أن المنتحر كان يمر بحالة صعبة مؤخرًا دفعته للإقدام على الانتحار.

وكان الطالب يمر بأزمة نفسية، نتيجة صعوبة الدراسة في كلية الهندسة، وهو ما ظهر في أحد منشوراته التي نشرها أصدقاؤه، يوصي فيه أحد أساتذة الكلية بنصح الطلاب عدم دخول هذه الكلية لأنها أخذت منه حياته وكل شىء.

??لقطات أولية نادرة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل، تُظهر انتحار شاب مصري من فوق #برج_القاهرة بعد مروره بأزمة نفسية حادة. pic.twitter.com/g1XIGeHWNm — Abdullah Elmahy ?? (@AbdullahElma5y) December 1, 2019





