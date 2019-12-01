» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها

01 ديسمبر 2019 - 06:51 م

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكوى رسمية اليوم، الأحد، إلى الاتحاد الأفريقي «كاف»، بعد الأخطاء التحكيمية الغير مقبولة والتي كان أخرها أمام النجم الساحلي التونسي.

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي ما يفيد بأن قرارات البوتسواني جوشوا بوندو حكم مباراة الفريق أمام النجم الساحلي كانت خاطئة في الكثير من الأحيان، مما أثر في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "ارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون".

وأوضح: "كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه. وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين. وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين الحين والآخر".

وأضاف: "لم يوفر الحكم البتسواني الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب.. وتجاوز عن اخطاء ارتكبها لاعبو المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة".

ولفت الأهلي في شكواه نظر الكاف إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد المباريات لحكام بعينهم وعدم وضوح الرؤيا بشأن كيفية اختيارهم، مع الإشارة إلى تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الأهلي في أكثر من مباراة.

وشدد الأهلي في شكواه على أن الأخطاء التحكيمية كانت ضده في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا خلال النسختين الماضيتين، مما أهدر الكثير من الجهد والمال عليه وعلى الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وفي ختام شكواه أكد الأهلي على ثقته في عدالة الكاف ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وطالب الأهلي في الشكوى بأربعة طلبات، وهي:

- تطبيق تقنية "VAR " في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي ، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

- عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

- ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي.

- ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.