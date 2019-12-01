» حكم بحبس داعية كويتي شهير

01 ديسمبر 2019 - 07:26 م

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بتأييد حبس داعية كويتي 4 أشهر في قضية الإساءة لمذهب ديني "الشيعة".

وأيدت المحكمة سجن الداعية المعروف «فؤاد الرفاعي» 4 أشهر؛ في قضية الإساءة للمذهب الشيعي، وفقًا لما أورده حساب «أمن ومحاكم».

وواجه الرفاعي عام 2017 حكما قضائيا بالسجن لمدة 6 أشهر؛ بتهمة “التشهير والإساءة لجارته وتصويرها من غير علمها ونشر هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، في حين أنكر الرفاعي آنذاك هذه التهمة من خلال بيان نشره عبر موقع "وذكر" الإلكتروني.

وجاء قرار المحكمة بحق «الرفاعي» ومركزه، على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل المحامي «علي العلي»، بعد إثبات التهم الموجهة إليه وإدانته بها.

وقال المحامي «العلي»، عبر حسابه على «تويتر»، الأحد: «محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي تقبل دفاعي بالشكوى المقدمة مني ضد المدعو فؤاد الرفاعي وتحكم بإغلاق مركز وذكر وحبس فؤاد الرفاعي سنتين ونصف السنة في قضية مخالفة الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والإساءة إلى الطائفه الشيعية».

وأضاف «العلي» في بيان عقب صدور الحكم أنه «تم اتباع الطرق القانونية ضد هذا المركز والقائمين عليه، الذين خالفوا كل مبادئ الشريعة السمحاء»، مشيرا إلى أن «لوحاته الإعلانية غير المرخصة والمنتشرة في البلاد كانت دائما تخالف قانون الوحدة الوطنية وتدعو إلى الفتنة بين أطياف المجتمع».