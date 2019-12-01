  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

لحظة انتحار الطالب

+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

جانب من الفيديو

فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

حكم بحبس داعية كويتي شهير

عرب وعالم

فؤاد الرفاعي
فؤاد الرفاعي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الهوى أهلاويٌّ".. داعية شهير يثير الجدل

#

حكم بحبس صحفية وخطيبها عامًا بتهمة «الزنا»

#

فنان كويتي شهير يعتزال الغناء

#

عقوبة غير مسبوقة لمعلم كويتي تحرش بأحد طلابه

الكويت

حبس

داعية كويتي

فؤاد الرفاعي

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بتأييد حبس داعية كويتي 4 أشهر في قضية الإساءة لمذهب ديني "الشيعة".

وأيدت المحكمة سجن الداعية المعروف «فؤاد الرفاعي» 4 أشهر؛ في قضية الإساءة للمذهب الشيعي، وفقًا لما أورده حساب «أمن ومحاكم».

وواجه الرفاعي عام 2017 حكما قضائيا بالسجن لمدة 6 أشهر؛ بتهمة “التشهير والإساءة لجارته وتصويرها من غير علمها ونشر هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، في حين أنكر الرفاعي آنذاك هذه التهمة من خلال بيان نشره عبر موقع "وذكر" الإلكتروني.

وجاء قرار المحكمة بحق «الرفاعي» ومركزه، على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل المحامي «علي العلي»، بعد إثبات التهم الموجهة إليه وإدانته بها.

وقال المحامي «العلي»، عبر حسابه على «تويتر»، الأحد: «محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي تقبل دفاعي بالشكوى المقدمة مني ضد المدعو فؤاد الرفاعي وتحكم بإغلاق مركز وذكر وحبس فؤاد الرفاعي سنتين ونصف السنة في قضية مخالفة الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والإساءة إلى الطائفه الشيعية».

وأضاف «العلي» في بيان عقب صدور الحكم أنه «تم اتباع الطرق القانونية ضد هذا المركز والقائمين عليه، الذين خالفوا كل مبادئ الشريعة السمحاء»، مشيرا إلى أن «لوحاته الإعلانية غير المرخصة والمنتشرة في البلاد كانت دائما تخالف قانون الوحدة الوطنية وتدعو إلى الفتنة بين أطياف المجتمع».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» «مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة
» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية