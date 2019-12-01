صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

01 ديسمبر 2019 - 07:52 م

ألمح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مرور الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى، أن الصربي «ميتشو» يمر بأزمة من الصعب الحديث عنها دون الرجوع إليه وهو ما يظهر عليه خلال قيادته للفريق أثناء المباريات السابقة، وهو ما يؤكد الأنباء المتداولة عن إصابته بالسرطان.

وأرجع البعض سبب تضامن لاعبي الزمالك مع الصربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أبلغهم الأخير خلال رحلة الكونغو بإصابته بالمرض.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تلقى خسارة قاسية أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.