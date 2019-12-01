  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

لحظة انتحار الطالب

+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

جانب من الفيديو

فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

آخر الأخبار

ميتشو
ميتشو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

#

رسالة ساخنة من مرتضى منصور لـ جهاز "ميتشو"

#

ظهرت بدون شعر تمامًا.. إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

#

صدمة.. إصابة فنانة شهير بمرض قاتل

المصريون

الزمالك

ميتشو

ألمح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مرور الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى، أن الصربي «ميتشو» يمر بأزمة من الصعب الحديث عنها دون الرجوع إليه وهو ما يظهر عليه خلال قيادته للفريق أثناء المباريات السابقة، وهو ما يؤكد الأنباء المتداولة عن إصابته بالسرطان.

وأرجع البعض سبب تضامن لاعبي الزمالك مع الصربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أبلغهم الأخير خلال رحلة الكونغو بإصابته بالمرض.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تلقى خسارة قاسية أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» «مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة
» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية