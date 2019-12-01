«محمد منير» يكشف سر مرضه الذي أقلق الجمهور

أقلق الفنان محمد منير، محبيه بعد أن ظهر جالسًا على كرسي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مؤخرًا.
وكشف منير خلال حفله بنادي هليوبوليس، عن أنه يعاني من قصور في مفصل الحوض، مثل لاعبي الكرة، لكنه لن يتوقف عن الغناء.
ومازح منير الجمهور، قائلاً: "أنا ممكن أتحجج وأخد سنة أجازة.. بس هعل أنتوا هتوافقوا على دا؟.. فسيبوني أدلع عليكم شوية".
وكان منير أجرى عملية جراحية في أواخر أكتوبر الماضي أثرت بشكل كبير على حركته، ولزم الفراش لبعض الوقت، حتى يتم شفاءه، إلى أن ظهر في مهرجان الموسيقى العربية الذي تم تكريمه خلاله مؤخرًا، جالسًا على كرسي متحرك.
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كشف الفنان المصري #محمد_منير عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينًا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر. وقال محمد منير، خلال حفله الذي أحياه أمس في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، إنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على ”كرسي“ للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته. وأضاف محمد منير في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد موقع ”إنستغرام“، بعدما قامت الجماهير الحاضرة للحفل بنشره عبر حساباتهم، أنه مهما كان يعاني من آلام فلن يستطع الغياب عن جمهوره، مبينًا: ”أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أيّ حال أكون عليها“. وداعب الكينج محمد منير الجمهور بعدما كان يجلس بين أغنية وأخرى على ”الكرسي“ بالقول: ”أنا ممكن آخد سنة إجازة بس انتوا هتستحملوا ده سيبوني اتدلع عليكم شوية، اصبروا عليا شهر وأخف، شهر واحد بس وهبقى أحسن من لعيبة الكورة بتوع اليومين دول“. ولم يستطع ”الكينج“، التخلف عن جمهوره وأعضاء النادي لإحياء الحفل الذي كان تعاقد عليه قبل فترة، حيث حرص على الحضور رغم الآلام التي لم يُشف منها حتى الآن. وكان من اللافت خلال الحفل أن محمد منير اضطر للاستعانة بـ“كرسي“ للجلوس عليه في لحظات التعب عند الشعور بالألم، إذ يعاني إصابة في منطقة الظهر قبل نحو شهر، وفور صعود ”الكينج“ للمسرح لاقى ترحيبًا وإشادة كبيرين من الحضور الذين أثنوا على حضوره رغم الأقاويل بأن الحفل كان مهددًا بالإلغاء. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
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