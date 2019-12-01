فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

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انجي خوري
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اصابة

فنانة

الايدز

قمر

انجي خوري

بعد اتهام الفنانة اللبنانية «قمر»، للفنانة السورية إنجي خوري، بأنها مصابة بمرض «الإيدز»، نتيجة إقامة علاقات جنسية جماعية ومع متحولين جنسيًا- حسب زعمها- خرجت «خوري» مؤخرًا للرد على تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن ردها جاء متاخرًا بسبب الظروف التي لاحقتها.

ونشرت الفنانة السورية ?إنجي خوري?، عبر حسابها على موقع التغريدات «القصيرة» نتيجة تحاليل قامت بإجرائها تبرأها من إصابتها بمرض نقص المناعة "الإيدز"، وعلقت قائلة :« سبق واتهمت اني مصابة بمرض السيدا أو الإيدز وهيدا الشي كتير بشع وشو هلي سمعتي كتير الله يسامح اللي كان السبب والله يبعد هالمرض حتى عن اعدائي ..أنا عملت فحص لها لمرض وهاي النتيجة يللي بتأكد إني سليمة وغير مصابة فيه ولكن اتأخرت لنشرتها بسبب المشاكل يللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتوا".

ودائمًا ما تثير الفنانة إنجي خوري الجدل بسبب ظهورها الجرئ، كما أنها لا تخفي أنها تعجب بفتيات وأن نوعها المفضل الفتاة الشقراء الأجنبية، ومرخرًا تم ترحيلها من لبنان، ثم رحلتها السلطات في الإمارات إلى سوريا.


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