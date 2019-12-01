مرتضى منصور يتلقى هدية ثمينة من«الحبتور»

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حرص خلف الحبتور، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، على نشر مقطع فيديو لاستقبال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك له بمنزله في القاهرة.

وأعرب «الحبتور» عن سعادته باستقبال مرتضى منصور، مضيفًا أنها المرة الأولى التي يلتقي معه رغم صداقتهما المستمرة منذ سنوات، حيث تخلل الزيارة حديث شيق بين الطرفين.

ويظهر في مقطع الفيديو لقطات من حوار دار بين الحبتور ومنصور دون صوت، واختتم مقطع الفيديو بلقطة يهدي فيها الحبتور سيرته الذاتية في كتاب حمل اسمه "خلف أحمد الحبتور".

كما نشر الحبتور، مقطع فيديو أثناء زيارته إلى فندق أم كلثوم الذي كان منزلها سابقًا في القاهرة، قائلًا، «ما أجمل من زيارة إلى المكان الذي عاشت فيه كوكب الشرق سيدة الغناء العربي. الله يرحمها، هي التي أطربت الأجيال وأغنت الموسيقى العربية بغنائها لأجمل القصائد العربية. مصر أم الدنيا".


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