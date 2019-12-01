"ليستر سيتي" يخطف فوزًا قاتلًا من إيفرتون

01 ديسمبر 2019 - 09:16 م

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا قاتلًا من نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم البرازيلي ريشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 23، وأدرك جيمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 68، قبل أن يخطف كليتشي أوهيانيتشو الفوز لليستر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة لينفرد بالمركز الثاني ويواصل مطاردته لليفربول، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ17.