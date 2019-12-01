» أستون فيلا يتعادل إيجابيًا مع مانشستر يونايتد

01 ديسمبر 2019 - 09:46 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تقدم أستون فيلا بهدف جاك جراليش في الدقيقة 11 وأدرك توم هيتون التعادل لمانشستر يونايتد، وسجل لينديلوف الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 64 قبل أن يتعادل تيرون مينجز لاعب أستون فيلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.