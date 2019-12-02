بالفيديو.. فضيحة بين مذيع الجزيرة و"المقاول الهارب"

02 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب، من لقاء المقاول الهارب محمد علي، على قناة الجزيرة، قائلا: "نبغة وكل ما يحطوه أمام ميكروفون يعك، واللي بيوقعه واحد من الجزيرة قناة حليفة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع قناة mbc مصر"،مساء الأحد، أن مذيع الجزيرة كان يداعب محمد علي بشأن أسماء المتعاونين معه، معلقا: "الجهبز محمد علي قال كل أسامي المتعاونين معه ومنهم إبراهيم منير، وأيمن نور، ويحيى حامد، نطق من أول كف، ولو ضغطنا عليه هيقول بياخد كام.. قولنالكم ده شغال معاهم، قولتوا ده طاهر ومحدش بيأثر عليه".



وتابع: "محمد علي صرح أنه يتواصل مع الإخواني إبراهيم منير، معلقا: "في إخوان بيموتوا عشان يوصلوا لإبراهيم منير ومش عارفين، لكن محمد علي كلمه.. هو ده الراجل اللي يحدد مستقبل مصر".

