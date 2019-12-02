وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الخدمات الإلكترونية الجديدة

02 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الأسباب الرئيسية وراء مشاكل انقطاع الإنترنت هي أن أجهزة الراوتر قديمة، ومن طراز ADSL، مشيرًا إلى أن شركة المصرية للاتصالات أطلقت حملة «غير راوترك» بـ5 جنيهات في الشهر لراوتر VDSL.



وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب ، المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن خدمات الإنترنت المنزلي تتعرض لانقطاع الخدمات بها بسبب رفع كفاءات الكبائن وتوصيل كابلات الفايبر إليها.

