تعليق ناري لـ"الحديدي" عن فيديو انتحار طالب الهندسة

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لميس الحديدي
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المصريون ـ متابعات

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عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على فيديو انتحار طالب كلية الهندسة من برج القاهرة، قائلة: "مشهد فيديو الانتحار مفزع"، مؤكدة أننا بحاجة إلى وقفة لشرح زيادة حالات الانتحار.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، تعليقا على جملة المنتحر الأخيرة: "خلوا بالكم من إللي حواليكم".. "البوست ده بالذات ده وجعني جدًا، وبقول للناس ماتخلوش الحياة والشغل يخليكم تهملوا الي حواليكم".
وأشارت "الحديدي" إلى أن أن قضية الانتحار أصبحت ظاهرة منتشرة ليس في مصر فقط بل في عدد من الدول، مؤكدة أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تحليل دقيق ووقفة من المجتمع للاجابة على السؤال لماذا يقدم الشباب على الانتحار.


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