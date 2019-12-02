تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

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الدولار

البنوك

اعياد الكريسماس

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 2/12/2019، حالة من الاستقرار، لتستمر بذلك حالة البيات الشتوي التى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، ليسجل سعر الدولار 16.060 جنيه للبيع  والشراء 16.18 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.0607

16.1841

أسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

أسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17


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