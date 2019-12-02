» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة رغدة بعد هذه السنوات

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انستجرام

رغدة

تامر عبد المنعم

الضاهر

صدمت الفنانة رغدة، جمهورها، بعد نشر الفنان تامر عبد المنعم صورة لها برفقته، حيث بدت علامات تقدم العمر والشيخوخة بشكل واضح على ملامحها رغم وضعها مساحيق التجميل وغيرها.

ونشر الفنان تامر عبد المنعم، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له برفقة الفنانة السورية، رغدة، إلا أن إطلالتها فاجأت الجمهور، حيث غابت رغدة عن الأضواء منذ فترة بعيدة، وكانت محتفظة بملامحها الأوروبية الجميلة، حينها.

وفي السياق، بدأت قناة "الحياة"، أمس السبت، في عرض أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد وذلك بعد عدة تأجيلات كثيرة.

ومسلسل الضاهر ويشارك في بطولته كل من محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وآخرين، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.



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